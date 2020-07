RIVM wil in gesprek om corona-aanpak te evalueren

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil in gesprek met organisaties uit de zorg om de aanpak van de corona-uitbraak te evalueren. Die inzichten kunnen helpen bij de voorbereidingen op een eventuele tweede golf. “Dit gesprek voeren wij met elkaar en niet via de media”, aldus het RIVM.

Meerdere organisaties hebben in de afgelopen dagen in Nieuwsuur geklaagd over de aanpak door het RIVM. Zo zeggen de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, de V&VN, en de brancheorganisatie ZorgthuisNL dat de coronarichtlijnen tot onveilige situaties hebben geleid. Zo schreven de richtlijnen voor dat mondmaskers en andere beschermingsmiddelen in allerlei gevallen niet nodig waren. Zorgmedewerkers zeggen dat zij daardoor ouderen hebben besmet met het coronavirus en dat die mensen eraan zijn overleden.