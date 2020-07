Curaçao: Klesch Group neemt raffinaderij toch niet over

Op Curaçao zijn vrijdagavond (lokale tijd) de onderhandelingen met de Klesch Group over de overname van de raffinaderij stopgezet. Sinds eind vorig jaar werd er met de in Zwitserland gevestigde Klesch Group onderhandeld over de overname van de raffinaderij. Nu moet de Curaçaose regering opnieuw op zoek naar een andere partner.

Eind 2019 liep na ruim dertig jaar de exploitatie-overeenkomst met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA af. Hoewel er sinds enkele jaren nauwelijks nog werk wordt verricht op de raffinaderij, heeft PdVSA eind 2019 aangegeven een jaar langer de raffinaderij te willen exploiteren.

Maar de overheid koos voor exclusieve onderhandelingen met Klesch en betaalde de werknemers het afgelopen half jaar uit eigen zak. De geplande overname eind juni door Klesch werd echter niet gehaald, waarop ongeveer de helft van de 900 werknemers alsnog werd ontslagen. Klesch wilde daarna proberen de raffinaderij eind 2020 over te nemen, maar volgens Curaçao gaat dat ook niet meer door.

De Curaçaose regering zegt in het belang van alle werknemers en van het land om een nieuwe zoektocht te beginnen naar een nieuwe partner. Eerder is er al tevergeefs onderhandeld met onder meer het Chinese bedrijf Quandon Zhenrong, het Amerikaans-Saudische bedrijf Motiva en het Rotterdamse oliebedrijf Count.