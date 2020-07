Henk Otten wil Johan Derksen als lijstduwer van nieuwe partij

Als het aan senator Henk Otten ligt, staat voetbalcommentator Johan Derksen straks onderaan de lijst van de Partij voor de Toekomst, die Henk Krol recent heeft opgericht. Ook Derksen wil daar wel over nadenken: “Het is wel een clubje waar ik bij wil horen.”

Zowel Otten als Derksen was zaterdag te gast bij WNL op NPO Radio 1. Otten zei daar dat hij “uitgebreid gesproken” had met de veelbesproken voetbalcommentator. Otten is mede-oprichter van Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Hij was zelfs de penningmeester van die partij, totdat hij slaande ruzie kreeg met Baudet en uiteindelijk werd geroyeerd. Otten zat toen al in de Eerste Kamer en hij hield vast aan zijn zetel.

Inmiddels heeft Otten de handen ineengeslagen met Henk Krol, het voormalige boegbeeld van 50PLUS. Krol is op zijn beurt weer een partij begonnen met Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen, die vorig jaar uit de Partij voor de Dieren stapte. Deze nieuwe partij heet de Partij voor de Toekomst (PvdT).

Derksen geeft toe bij “dat clubje” te willen horen, “vanwege mijn leeftijd en de standpunten”, aldus de commentator. “Ik heb een zwak voor die Otten, omdat hij op een bijzonder onheuse wijze behandeld is door Baudet”, voegt Derksen toe.

“Ik wil me nou niet meteen halsoverkop me in de politiek storten. Ik heb al onrust genoeg veroorzaakt in dit land, lijkt me”, zegt hij, doelend op zijn rol in het Nederlandse racismedebat. Toch wil hij er wel over na denken of hij op de lijst van de PvdT komt. “Dan ga ik meteen voor Tweede Kamerlid en ook maar voor minister-president”, grapte Derksen zelfs. “Ik denk dat Mark Rutte geen oog meer dichtdoet!”