Youp van ’t Hek gaat Oudejaarsconference wel spelen

Youp van ’t Hek gaat de Oudejaarsconference dit jaar wel spelen. De 66-jarige cabaretier stelde in mei dat hij serieus overwoog de voorstelling te schrappen omdat hij vanwege de coronacrisis niet in volle zalen met publiek zou kunnen spelen.

Maar Van ’t Hek heeft de knoop nu doorgehakt en gaat de Oudejaarsconference 2020 gewoon doen. Impresariaat Hekwerk heeft de speellijst van de show, die als titel Korrel Zout heeft gekregen, zaterdag online gezet.

De eerste try-out is, traditiegetrouw, eind augustus in het Haagse theater Pepijn. In de eerste weken staat Van ’t Hek in kleinere theaters. Op deze avonden speelt hij nu twee in plaats van één keer. De meeste voorstellingen in de tournee zijn overigens al uitverkocht; veel theaters waren al voor de coronacrisis met de voorverkoop begonnen.

Het wordt de tiende en laatste keer dat Van ’t Hek de Oudejaarsconference verzorgt. BNNVARA liet eerder weten er vanuit te gaan dat de cabaretier op 31 december gewoon op televisie te zien is met de eindejaarsvoorstelling.