Wiebes: begrip voor onrust door aardbevingen

Minister Eric Wiebes wenst Groningers veel sterkte toe, nadat de provincie voor de derde keer in een week tijd werd getroffen door een aardbeving. De minister begrijpt “dat bevingen, zeker als ze zo kort op elkaar plaatsvinden, voor onrust zorgen”, zo schrijft zijn ministerie op Twitter.

Zondagochtend vroeg werd de regio opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, met een kracht van 2.3 op de schaal van Richter.

Wiebes gaat over de gaswinning uit het Groningenveld, die in 2022 zal worden stopgezet. De minister draait de gaskraan sneller dicht wegens de aardbevingen. “Daarmee vermindert de kans op snelle bevingen, maar is de onrust in de grond nog niet voorbij”, zegt Wiebes. Ook na 2022 blijft het belangrijk de bodembeweging in de gaten te houden, “schades voortvarend af te handelen en onveilige huizen te versterken.”

Wiebes wijst mensen met schade door de recente bevingen erop dat ze zich kunnen melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Die organisatie geeft zondag aan een flink hoger aantal schademeldingen te hebben ontvangen.