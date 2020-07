Buffers ziekenhuizen te klein om coronaklap op te vangen

De meeste ziekenhuizen waren financieel gezond aan het begin van dit jaar, maar die buffers zijn waarschijnlijk niet genoeg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zonder de onlangs toegezegde financiële steun komen de meeste ziekenhuizen in de problemen. Dat stelt Ruud Plu, directeur van Intrakoop, een grote inkoopcoöperatie van de zorg. Intrakoop analyseerde met accountants 66 jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen over 2019.

Daaruit blijkt volgens Intrakoop dat de ziekenhuizen samen afgelopen jaar een positief resultaat hadden van 347 miljoen euro. In 2018 werd nog ruim 400 miljoen euro winst gemaakt. “De coronacrisis heeft laten zien dat de Nederlandse ziekenhuizen erg slagvaardig zijn. Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat de continuïteit snel in gevaar kan komen, ondanks een eigen vermogen van 7 miljard euro”, stelt Plu.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) becijferde eerder dat er in maart, april en mei zo’n 2,1 miljard euro minder binnenkwam doordat de gewone zorg tijdens de coronauitbraak bijna stilviel. De extra kosten die de komende tijd moeten worden gemaakt vanwege het coronavirus werden geschat op 3 miljard euro.

Begin juli spraken ziekenhuizen en zorgverzekeraars af dat de ziekenhuizen “een passende vergoeding” krijgen voor de extra kosten en misgelopen inkomsten door de coronacrisis. Hoe hoog die vergoeding wordt, moet de komende maanden duidelijk worden. De ziekenhuizen hebben ook een beroep gedaan op de minister van Volksgezondheid om te helpen.