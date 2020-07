Tienduizenden pakketjes vertraagd na overval op Bol.com

De bezorging van tienduizenden pakketjes die zijn besteld bij Bol.com loopt vertraging op als gevolg van de gewapende overval op het distributiecentrum van het bedrijf. Een woordvoerster van Bol.com zegt dat alle consumenten die een pakket verwachten op de hoogte zijn gesteld en dat de onderneming bezig is de achterstand in te halen.

Het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk werd zondag overvallen. Het was een gewapende overval die volgens de politie vermoedelijk door meerdere daders is uitgevoerd. De overvallers kwamen om 9.00 uur het pand binnen en bedreigden twee beveiligingsmedewerkers. De daders zijn geruime tijd binnen geweest. De bedreigde medewerkers sloegen rond 14.50 uur alarm. Over de buit is door de politie nog niets bekendgemaakt.

De woordvoerster van Bol.com kan niet exact aangeven hoelang het duurt tot de achterstand van te bezorgen pakketten is weggewerkt, want het onderzoek van de politie loopt nog. Bol.com heeft consumenten en bedrijven die op een bestelling wachten gemaild en uitgelegd wat de oorzaak van de vertraging is.

De helft van de klanten die maandag een pakket verwachten, ondervindt geen gevolgen van de overval en ontvangen hun pakket op tijd. “Meer dan de helft van de bestellingen komen niet uit ons warehouse, maar worden direct door ondernemers naar de klant gestuurd”, legt de woordvoerster van Bol.com uit.