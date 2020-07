Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis stijgt

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gestegen tot boven de honderd. Het zijn er nu 105, acht meer dan een dag eerder. Toch is het aantal nog stabiel, ondanks lokale uitbraken, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 81 naar 90. Het aantal patiënten op de intensive care daalde van 16 naar 15.

Op de intensivecareafdelingen liggen 579 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat intensivisten in totaal 594 mensen behandelen. Dat aantal schommelt al sinds begin juni rond de 600.