‘Onlinerechtszaken helpen bij wegwerken achterstanden’

Door de coronacrisis kampen rechtbanken met enorme achterstanden in de behandeling van rechtszaken. Onlinevergaderingen via Skype en rechtszaken met een in plaats van drie rechters moeten nu helpen die achterstanden weg te werken. De president van de rechtbank in Rotterdam, Robine de Lange, denkt dat rechtbanken daar ook na corona mee door kunnen gaan. Dankzij een tijdelijke coronawet is al geëxperimenteerd met onlinerechtszaken.

“Er wordt binnen de rechtspraak een enorme verantwoordelijkheid gevoeld voor zaken. Dat zie je van de buitenkant niet altijd”, aldus De Lange in een interview in Trouw. Zij zit in een crisisteam dat de belangen van de rechtspraak in coronatijd behartigt.

“Ik kan me voorstellen dat we in beperkte mate zo blijven werken”, zegt De Lange. Zo duren zittingen waarin wordt bepaald of een verdachte langer vast moet blijven zitten vaak maar tien minuten, “maar dat betekent wel dat er overal door het land busjes rijden die verdachten van en naar de rechtbank brengen. Dat kan efficiënter via telehoren, al loopt dat technisch en qua planning nog niet goed genoeg.” Volgens De Lange is het daarbij wel van belang dat verdachten akkoord gaan.

“De afgelopen maanden hebben we strafzaken die samenhingen met corona met voorrang behandeld”, zegt haar collega Henk Naves in de krant. Hij is voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. “Maar een rechtszaak moet geen schandpaalfunctie krijgen, dat is wel een risico als iedereen online live mee kan kijken”, aldus Naves.