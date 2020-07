Veiligheidsregio’s stellen demonstratieverbod met trekkers in

Enkele veiligheidsregio’s hebben dinsdagavond een demonstratieverbod uitgevaardigd voor protesten met trekkers en andere landbouwvoertuigen.

Het gaat om onder meer de veiligheidsregio’s in Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek. Het verbod heeft te maken met de aangekondigde actie van Farmers Defence Force (FDF), die woensdag landelijke acties heeft aangekondigd.

Volgens de Veiligheidsregio Flevoland heeft de FDF via sociale media opgeroepen om met tractoren te komen demonstreren, met als mogelijke locatie Lelystad Airport. Om opstoppingen en onveilige situaties in het verkeer te voorkomen, is besloten om op 21 en 22 juli een verbod in te stellen op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen in de veiligheidsregio Flevoland.

Een demonstratie in Lelystad op 22 juli is niet bij de gemeente aangemeld, waardoor het niet mogelijk is om duidelijke afspraken te maken om deze veilig te laten verlopen, aldus voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, burgemeester Franc Weerwind,

Het verbod gaat al in op 21 juli om te voorkomen dat demonstranten dinsdagavond al met landbouwvoertuigen gaan reizen.

Volgens de Veiligheidsregio Groningen is de afgelopen duidelijk geworden “dat representanten van boeren, waaronder Farmer Defence Force, opnieuw voornemens zijn op grote schaal demonstraties, blokkades of andere ontwrichtende acties te organiseren”. Daar geldt het verbod de gehele 22e juli, van middernacht tot middernacht.

Volgens de veiligheidsregio hebben in het recente verleden “demonstraties van groepen boeren en sympathisanten met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.”

De veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek heeft het demonstratieverbod met tractoren uitgevaardigd uit vrees voor een mogelijke demonstratie bij het Mediapark in Hilversum, dat als mogelijke locatie voor het boerenprotest wordt genoemd.