Marco Kroon gaat voor landmacht contact met veteranen onderhouden

Per 1 september keert Marco Kroon terug naar de Landmacht. Hij gaat contacten en relaties met veteranen onderhouden en zal onder directe leiding van de Commandant Landstrijdkrachten werken.

Dat zegt het ministerie van Defensie na berichtgeving door Shownieuws. Er is een nieuwe functie gecreëerd voor Kroon. Hij gaat onder meer reünies organiseren voor veteranen en postactieven (oud-Defensie-medewerkers die Nederland niet hebben gediend in een oorlog of een ‘vergelijkbare omstandigheid’, zoals een vredesmissie).

Ook zal hij veteranen en oud-medewerkers voorlichting geven over bijvoorbeeld nazorg en andere praktische zaken.

In mei nam de Landmacht disciplinaire stappen tegen Marco Kroon, omdat hij vorig jaar met opzet een kopstoot heeft gegeven aan een agent tijdens carnaval. Hij heeft een taakstraf gekregen. De disciplinaire maatregelen betekenen dat er een melding komt in het personeelsdossier van de bekende majoor.