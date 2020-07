‘Ouderen in verpleegzorg vaker gedwongen te verhuizen’

Ouderen die in verzorgings- of verpleeghuizen wonen moeten steeds vaker verhuizen, al dan niet vrijwillig. Volgens de Universiteit Maastricht komt dit vaak doordat gebouwen verouderd zijn en niet meer aan de eisen voldoen. Voor deze kwetsbare bewoners zijn de gedwongen verhuizingen “enorm ingrijpend”, stelt de universiteit. De wetenschappers zijn een onderzoek begonnen naar de problemen waar deze groep mee te maken krijgt.

Ouderen moeten ook vaak verhuizen omdat voormalige verzorgingshuizen worden omgebouwd tot verpleeghuis. Zorgorganisaties kunnen daarmee voorzien in de toenemende groei van mensen met een complexe zorgvraag. Ook komt het voor dat bewoners met ernstige gedragsproblemen moeten verhuizen naar een andere zorgplek. Daarnaast ontstaan in Nederland steeds meer experimentele woonzorgconcepten, die een alternatief bieden aan de traditionele verpleeghuiszorgomgeving.

Elke verhuizing is ingrijpend voor verpleeghuisbewoners en hun naasten. “Een verhuizing naar een andere omgeving is stressvol, met name wanneer familie en bewoners weinig controle ervaren over de situatie en wanneer bewoners in een ander gebied komen te wonen, verwijderd van hun vertrouwde sociale netwerk.”