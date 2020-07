Vijf mensen opgepakt voor verstoren boerenprotest

Rond het boerenprotest woensdag zijn vijf mensen opgepakt. Volgens de politie probeerden ze de demonstratie te verstoren en maakten ze zelf geen deel uit van de betoging. Na de arrestatie was het even onrustig bij het protest.

Onder de arrestanten is Tinus Koops, de voorman van de groep Nederland in Opstand. Die groepering wilde begin juli op het Jaarbeursplein in Utrecht demonstreren tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De groep is onder meer tegen de 1,5 meterregel. Dat protest werd verboden door de gemeente uit angst dat voetbalhooligans de demonstratie zouden aangrijpen voor een confrontatie. Ook een protest van Nederland in Opstand op 22 juni werd verboden.