Burgemeester Utrecht: verslappen kunnen we ons niet veroorloven

Peter den Oudsten, waarnemend burgemeester van Utrecht, ziet dat een hoop mensen zich niet veel meer aan lijken te trekken van de coronamaatregelen. “Door onvoldoende afstand te houden lopen we grote risico’s. We dreigen echt te verslappen en dat kunnen we ons niet veroorloven”, aldus Den Oudsten, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, in een videoboodschap.

“We zien dat het aantal besmettingen de afgelopen week is gestegen. En dat komt omdat velen van u zich niet aan de regels houden. Als dit zo doorgaat, dan vrezen deskundigen voor een tweede golf.”

Den Oudsten roept mensen op anderhalve meter afstand te houden, handen te wassen en drukke plekken te vermijden. “En als u denkt dat u mogelijk besmet bent, laat u dan testen. “Ik zie op straat, in de winkels en in de horeca veel mensen die geen anderhalve meter afstand houden. Ik maak me daarover heel ongerust, en met mij de deskundigen van het RIVM. Door onvoldoende afstand te houden lopen we grote risico‚Äôs”, stelt Den Oudsten.

Via een woordvoerder laat hij weten dat hij de oproep van zijn collega-burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Femke Halsema (Amsterdam) om het dragen van een mondkapje buitenshuis verplicht te stellen als de coronabesmettingen blijven stijgen, begrijpt. “We moeten alles doen wat helpt. Van belang daarbij is wat het RIVM daarover zegt. Naast de mondkapjes in de openbare ruimte blijft van belang afstand te houden, handen te wassen, drukte te vermijden en bij klachten te laten testen onverminderd van kracht. Het is en, en, en. Met het dragen van mondkapjes lopen we het risico dat mensen denken dat die maatregelen niet meer nodig zijn. En dat is niet zo.”