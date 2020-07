Alternatieve Vierdaagselopers liepen samen 1,3 miljoen kilometer

Wandelaars die deze week hebben meegelopen met de Alternatieve Vierdaagse van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN), hebben samen ruim 1,3 miljoen kilometer afgelegd. Volgens de wandelbond is er niet alleen in Nederland gelopen, maar ook in onder andere Cambodja, Japan, Spanje, Curaçao en Tsjechië. Vijftien militairen liepen vanaf de vliegbasis Woensdrecht naar Nijmegen.

In totaal hebben 20.373 lopers hun Alternatieve Vierdaagse vrijdag voltooid. Zij krijgen een speciaal ontworpen medaille. De jongste deelnemer was 6 jaar en de oudste 93 jaar. Deelnemers aan de Alternatieve Vierdaagse mochten ook 10 of 20 kilometer per dag lopen, terwijl in de echte Vierdaagse minimaal 30 kilometer per dag moet worden afgelegd. Een app stippelde elke dag een route vanaf een zelfgekozen plek uit.

De 104e Vierdaagse ging dit jaar niet door wegens de maatregelen tegen het coronavirus. Honderden lopers hebben deze week op eigen gelegenheid de Vierdaagseparcoursen gelopen. Om hoeveel wandelaars dat precies gaat is niet bekend, omdat er niets officieels was georganiseerd.

Heel veel lopers hebben hun wandeltocht vrijdag afgesloten op de Sint Annastraat in Nijmegen, de traditionele Via Gladiola van de intocht van de Vierdaagse. Nijmegen legde vrijdag de laatste hand aan de reconstructie van de doorgaande weg, die nu lantaarnpalen heeft met daarin een uitgesneden gladiool.