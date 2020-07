Veel meer zwartrijders in de bus door achterin instappen

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, zijn 7000 bekeuringen uitgeschreven wegens zwartrijden in de bus. Dat zijn er “substantieel” meer dan in de voorgaande periode, zegt Pedro Peters van OV-NL, de koepel van ov-bedrijven. Dat komt doordat passagiers nu achterin instappen en niet meer langs de chauffeur komen, een maatregel die is genomen om de bestuurder te beschermen tegen mogelijke coronabesmetting.

Uit een steekproef blijkt dat 20 procent van de instappers nu niet incheckt, waar dat voorheen maar 5 procent was. “De sociale controle is weggevallen. En de zwartrijders zijn niet alleen degenen van wie je het misschien verwacht, maar ook de keurige mensen in mantelpak en kostuum”, aldus Peters.

Volgens hem wordt er samen met TNO gewerkt aan een spatscherm dat de buschauffeur beschermt zonder dat de veiligheid eronder lijdt. Het mag bijvoorbeeld niet spiegelen of versplinteren. Na goedkeuring door de RDW kunnen de schermen in de 5000 à 6000 bussen worden aangebracht. Peters hoopt dat dat in september of oktober het geval zal zijn.