Laagst aantal ziekenhuispatiënten met corona in maanden

“Het aantal Covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is momenteel lager dan op enig moment in de afgelopen maanden.” Dat zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Als het aantal nieuwe infecties niet verder stijgt, zal het aantal ziekenhuisopnames volgens Kuipers beperkt blijven.

Op de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen verblijven 16 coronapatiënten, 2 minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic’s liggen nu 568 andere patiënten, 28 minder dan zaterdag. Het aantal ziekenhuisopnames in verband met Covid-19 buiten de ic is zondag met 24 afgenomen tot 67, aldus het centrum zondag.

Het aantal coronabesmettingen nam de laatste tijd weer toe en dat kan betekenen dat ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen na verloop van tijd zullen stijgen.