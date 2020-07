Na jaren van verlamming weer staan door stroomstootjes

Wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben een methode ontdekt om mensen met een volledige dwarslaesie weer te kunnen laten staan. Dat doen ze door een bepaalde zenuwknoop in de onderrug te stimuleren met stroomstootjes, waardoor spierreacties in de benen worden opgewekt. Patiënten moeten bij het staan nog wel ondersteund worden.

Volgens het Rotterdamse universitaire ziekenhuis is de zenuwknoop, het spinale ganglion, tot nu over het hoofd gezien door dwarslaesieonderzoekers. “Zij waren gefocust op het stimuleren van het ruggenmerg zelf en keken niet naar de zenuwknoop. Wij hebben dit voor het eerst gedaan.”

Het is nog niet mogelijk om patiënten door deze ontdekking te laten lopen. “We moeten nog uitzoeken of we hun benen een precieze loopbeweging kunnen laten maken. Hoe sterk moeten de stroompjes zijn en in welke frequentie bijvoorbeeld.”