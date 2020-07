Viruswaanzin gaat zaterdag demonstreren op Malieveld

De actiegroep Viruswaanzin demonstreert zaterdagmiddag op het Malieveld in Den Haag. Dat zegt Mordechay Krispijn van Viruswaanzin in een video op Facebook. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zegt dat er met de organisatie afspraken zijn gemaakt en dat op basis daarvan is besloten geen beperkingen op te leggen voor de betoging.

“De belangrijkste afspraak die we hebben gemaakt, is dat de organisatie verantwoordelijk is voor het houden van 1,5 meter afstand. Ze moeten zelf handhaven”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Viruswaanzin wilde op 21 juni ook demonstreren op het Malieveld. De gemeente verbood dat omdat te veel deelnemers werden verwacht. Op de dag zelf stonden toch enkele demonstranten op het Malieveld, wat even mocht. Maar vervolgens werd het onrustig toen onruststokers, onder wie voetbalsupporters, in de omgeving verschenen. De mobiele eenheid voerde meerdere charges uit. Op de dag zelf hield de politie 425 mensen aan en via videobeelden werden nog tientallen verdachten herkend en gearresteerd.

Een week later, op 28 juni, wilde Viruswaanzin weer op het Malieveld demonstreren, maar de gemeente verbood ook dat protest.