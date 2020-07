Later inleveren bewijs kinderopvangtoeslag niet meteen afgestraft

Mensen die op vakantie zijn en niet op tijd bewijsstukken kunnen aanleveren voor hun kinderopvangtoeslag, hoeven niet meteen gevolgen te vrezen. Ze krijgen een herinnering en extra tijd om alsnog bijvoorbeeld aan te tonen dat ze recht hebben op een hogere toeslag, laat de Belastingdienst weten.

Sommige ouders die de toeslag vorig jaar hebben ontvangen, kregen in volle vakantietijd het verzoek van de Belastingdienst om binnen twee weken bewijsstukken op te sturen. Tegen de tijd dat ze weer thuis waren van vakantie, was die termijn soms al verstreken. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) om opheldering gevraagd.

Het verzoek komt op een ongelukkig moment, erkent de fiscus. Het wordt meestal verstuurd vlak voor de zomer, maar is nu mogelijk wat vertraagd door de coronacrisis. Ouders die niet reageren op het verzoek, krijgen een herinneringsbrief en een nieuwe antwoordtermijn. Dat is de vaste werkwijze van de Belastingdienst, laat een woordvoerder weten.

De Belastingtelefoon krijgt veel klachten van mensen die er niet in slagen om de documenten tijdig aan te leveren, hoorde Omtzigt naar eigen zeggen van medewerkers van de hulplijn. De CDA’er is bezorgd, omdat de Belastingdienst in eerdere jaren in zulke gevallen meteen de toeslag besloot stop te zetten, zonder eerst een herinnering te versturen en wat respijt te gunnen.

Omtzigt wil bovendien weten waarom mensen niet, zoals voorheen, vier weken de tijd krijgen. Dat moet de standaardtermijn worden, vindt hij. En informatieverzoeken als deze zouden voortaan ook altijd buiten schoolvakanties moeten worden verstuurd.

Het CDA-Kamerlid en bondgenoot Renske Leijten van oppositiepartij SP volgen de manier van omgaan van de Belastingdienst met toeslagontvangers op de voet, omdat de dienst eerder ver over de schreef ging. Dat al te voortvarend optreden van de fiscus sinds die toeslagenaffaire een open zenuw raakt, beseft de dienst heel goed, zegt een woordvoerder.