Zeker vier daders achter overval distributiecentrum Bol.com

De politie denkt dat zeker vier personen achter de gewapende overval en gijzeling van personeel van een distributiecentrum in Waalwijk zitten. De overval vond zondagochtend 19 juli plaats. De daders overmeesterden en gijzelden twee beveiligingsmedewerkers. Die konden zich pas halverwege middag bevrijden en alarm slaan.

De daders maakten gebruik van een vrachtwagen. Hoeveel er is gestolen en wat de waarde van de buit is, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. Er wordt alleen aangegeven dat een aanzienlijke hoeveelheid waardevolle goederen is buitgemaakt. Hoe lang de overvallers binnen zijn geweest wil de politie evenmin bekendmaken. Of de daders hulp van binnenuit hebben gekregen wordt nog onderzocht. Wel wil de politie kwijt dat het gaat om een professioneel opgezette overval. Er is nog niemand aangehouden.

Omdat het om een modern distributiecentrum gaat, beschikt de recherche over grote hoeveelheden videobeelden van de overval. Over wat daarop te zien is, doet de politie geen mededelingen. Er waren op het moment van de overval naast de twee gegijzelde beveiligers nog enkele andere werknemers aanwezig, maar zij hebben niets van de overval meegekregen.

De bezorging van tienduizenden pakketjes van bestellingen bij Bol.com liep vertraging op als gevolg van de overval. Volgens een woordvoerster van het bedrijf is die achterstand inmiddels geheel ingehaald.