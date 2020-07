ANWB: Ga niet in de brandende zon in de file staan

De ANWB adviseert vakantiegangers die naar het buitenland vertrekken zich goed voor te bereiden en niet in de hitte in een file te gaan staan. Vooral dit weekend maar ook vrijdag al gaan weer veel automobilisten op weg naar hun vakantiebestemming.

“Niets is erger dan in de brandende zon in de file staan”, aldus de ANWB. De organisatie adviseert ook voldoende drinkwater mee te nemen in de auto en daarvan dan ook te drinken. “Vooral kleine kinderen drogen snel uit”, stelt de ANWB, die verder adviseert de airconditioning niet kouder dan 6 graden onder de buitentemperatuur te zetten. Dit om klachten als verkoudheid, hoofd- en keelpijn te voorkomen.

Verder is het advies het zijraam af te schermen met een doek of zonnescherm.

Motorrijders krijgen het advies om ook bij hoge temperaturen beschermende kleding te blijven dragen.