Meer coronapatiënten in ziekenhuis, ‘past binnen fluctuaties’

Na een paar dagen van daling is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen vrijdag weer toegenomen. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 14 naar 19. Op de verpleegafdelingen liggen er nu 73, tegen 66 op donderdag.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg daarmee van 80 naar 92. Dit aantal zit al ongeveer een week onder de honderd. Ook in de weken ervoor waren er veel dagen waarop ziekenhuizen minder dan honderd coronapatiënten behandelden. “Het aantal COVID-patiënten op de ic en in de kliniek is licht gestegen. De landelijke aantallen passen binnen de fluctuaties van de afgelopen 2 weken”, constateert Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Volgens Kuipers is het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen in het zuidwesten van het land wel “licht hoger dan in de afgelopen periode”.

Op de intensive cares liggen behalve de 19 coronapatiënten ook 573 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat intensivisten in totaal 592 mensen behandelen. Dat aantal schommelt al twee maanden rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden ic’s nu ongeveer 900 mensen behandelen.