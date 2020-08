Soco, warmhartigheid en plotsbond strijden voor woordenboekopname

Soco, warmhartigheid of plotsbond. Deze drie woorden omschrijven het beste de band die ontstaat wanneer twee onbekenden naar elkaar omkijken, meent een jury die zich in opdracht van Genootschap Onze Taal en het Oranje Fonds bezig heeft gehouden met de zoektocht naar een nieuw Nederlands woord hiervoor. De komende tijd kan het publiek stemmen en de winnaar wordt 15 augustus bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

Volgens de initiatiefnemers is er nog geen goed woord voor wat er gebeurt als twee mensen die elkaar niet kennen naar elkaar omkijken en er een voelbare band ontstaat. “Bijvoorbeeld wanneer je boodschappen te zwaar zijn en iemand aanbiedt om te helpen met tillen. Of wanneer iemand jou onverwacht een helpende hand toesteekt. Zeker in de huidige tijd is deze band heel aanwezig, maar er is in de Nederlandse taal nog geen woord voor.”

Het woord soco (spreek uit als sokko) is afgeleid van sociale cohesie en kan volgens de jury op meerdere manieren worden gebruikt, zoals: ‘Wij hebben soco’ maar ook ‘jij bent mijn soco’. Ook over warmhartigheid waren de beoordelaars, onder wie cabaretier en schrijver Wim Daniëls en emeritus hoogleraar Leo Lentz (Universiteit Utrecht), enthousiast. De derde optie, plotsbond, is volgens de jury een goede kanshebber omdat de verbondenheid plots ontstaat.

In totaal kwamen er 1475 inzendingen binnen. Het publiek kan nog tot 14 augustus om 12.00 uur stemmen. De bedenker van het woord met de meeste stemmen krijgt 500 euro om een sociaal initiatief naar keuze te steunen, en een boekenbon.