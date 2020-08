Amsterdam en Rotterdam: niet gelijk boete bij ontbreken mondkapje

Mensen die in Rotterdam en Amsterdam vanaf woensdag op de aangewezen drukke plekken geen mondkapje dragen, krijgen niet meteen een boete opgelegd. “We gaan mensen eerst aanspreken en doen er alles aan om ze te bewegen vrijwillig het mondkapje in de aangewezen gebieden op te zetten”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio over Amsterdam. “We gaan de eerste periode van het experiment geen boetes schrijven. Het uitdelen van boetes is geen doel op zich, we verwachten dat mensen zich aan de draagplicht houden, voor hun eigen gezondheid en die van anderen.”

Rotterdam houdt er eenzelfde beleid op na. “Er zal in eerste instantie coachend worden gehandhaafd. Dat gebeurt met name door boa’s, gebiedsregisseurs, gastheren, en -vrouwen. Mensen die geen mondkapje dragen op straat, in een gebied waar het wel verplicht is, worden gewaarschuwd en gevraagd het gebied te verlaten. Strafrechtelijke handhaving vindt alleen plaats in gevallen van excessen”, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Als een boete wel aan de orde is, zal de boete in Rotterdam en Amsterdam 95 euro bedragen.

In Amsterdam gaat verplichting voor het dragen van mondkapjes woensdag om 09.00 uur in, op de Wallen, de Kalverstraat, Nieuwendijk, Albert Cuypstraat en Plein ’40-’45. In deze gebieden staan borden die mensen op de nieuwe maatregel moeten wijzen. Ook delen hosts mondkapjes uit en communiceert de hoofdstad via social media over het experiment, dat vooralsnog drie tot vier weken duurt waarop een evaluatie volgt.

In Rotterdam moeten mensen vanaf woensdag een niet-medisch mondkapje dragen op locaties als de Coolsingel, de Lijnbaan en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.