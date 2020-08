Recordaantal nieuwe coronagevallen in Amsterdam

In Amsterdam zijn tussen maandagochtend en dinsdagmorgen 149 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Dat is het hoogste aantal in de hoofdstad sinds het begin van de uitbraak. In de afgelopen week zijn in Amsterdam 400 nieuwe gevallen aan het licht gekomen.

Rotterdam was de afgelopen periode de grootste brandhaard van Nederland. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn daar 116 nieuwe gevallen vastgesteld. In Haaglanden kregen 58 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Het aantal besmettingen in Midden- en West-Brabant steeg met 29 en in Utrecht met 26.

In heel Nederland is het virus in de afgelopen 24 uur bij 485 mensen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 30 april.