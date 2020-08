FNV gaat niet akkoord met slechtere arbeidsvoorwaarden bij NS

Vakbond FNV weigert akkoord te gaan met verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Dat laat de bond weten bij de hervatting van de cao-onderhandelingen met NS. “Voorafgaand aan deze onderhandeling heeft een ruime meerderheid van onze leden aangegeven acties niet te schuwen”, stelt FNV-bestuurder Henri Janssen.

Volgens hem heeft het bedrijf gemeld vanwege de coronacrisis de komende twee jaar geen loonsverhoging te willen geven en dat daarbovenop ook de pensioenopbouw van de werknemers wordt verlaagd. Janssen wil daar niks van weten. “Feit blijft dat NS op last van het kabinet met een volledige dienstregeling moest en moet blijven rijden en dat de directie van NS met minister van FinanciĆ«n Wopke Hoekstra afspreekt, dat daarvoor slechts 93 procent van de kosten in 2020 worden vergoed. Wiens probleem is dat?”

De NS wilde, voorafgaand aan de onderhandelingen met de bonden, niet ingaan op vragen over een eventuele loonbevriezing.

FNV benadrukt dat de medewerkers van NS met risico voor hun eigen gezondheid het openbaar vervoer werkend houden. “NS moet wel beseffen dat elke reiziger voor een NS-medewerker een potentieel risico op besmetting was en nog steeds is. De NS-medewerkers verdienen het om daarvoor beloond te worden in plaats van dat zij de rekening gepresenteerd krijgen voor de coronacrisis en de te krappe vergoeding die de directie afspreekt”, zegt Janssen.

Door de coronacrisis gaan er veel minder mensen met de trein en zijn de inkomsten van NS flink teruggelopen. De NS kondigde eind juni daarom al aan de komende vijf jaar het personeelsbestand met 2300 banen te gaan inkrimpen. Dat wil het spoorbedrijf bereiken zonder gedwongen ontslagen. In dezelfde periode gaan namelijk ook 2500 van de bijna 18.000 NS’ers met pensioen.