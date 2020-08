Nederland stuurt zoek- en reddingsteam naar Beiroet

Nederland stuurt een zoek- en reddingsteam naar Beiroet om daar te helpen met het zoeken naar mensen die na de explosies van dinsdag vermist zijn. Dat zei minister Kaag op Radio 1. Er gaan 67 brandweerlieden, politieagenten en trauma-artsen naar de Libanese hoofdstad.

Het team vertrekt woensdagavond. “We hebben in Nederland bijzondere expertise met ‘search and rescue’,” zegt minister Kaag. “Het personeel gaat echt onder de puinhopen mensen opsporen. Dat is erg belangrijk in die eerste fase na zo’n verschrikkelijke explosie.”

Er zijn volgens het Rode Kruis zeker honderd mensen om het leven gekomen door de explosie. Duizenden mensen raakten gewond en veel mensen hebben geen huis meer. Ook enkele Nederlanders die betrokken zijn bij de Nederlandse ambassade in Beiroet zijn gewond geraakt.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de aanleiding van de explosies. Naar verluidt lag er 2700 ton ammoniumnitraat, dat zeer explosief is, in een loods opgeslagen. Deze stof, die onder meer gebruikt wordt in kunstmest, is ook vaak gebruikt bij terroristische aanslagen.