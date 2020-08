USAR vertrokken naar Beiroet

Het eerste toestel van het zoek- en reddingsteam USAR (Urban Search and Rescue) is vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Beiroet om daar te helpen na de verwoestende explosie dinsdag in Libanese hoofdstad. Het vrachtvliegtuig met 16 ton aan materiaal steeg kort voor 20.30 uur op. Een passagiersvliegtuig, met daarin 63 reddingswerkers en acht honden, volgt naar verwachting rond 21.00 uur.

Eenmaal in Libanon wil het team “zo snel mogelijk het veld in,” liet een woordvoerder weten. Voor overlevenden onder het puin is het van levensbelang dat ze snel worden gevonden. Eerst wordt het gebied verkend, waarna er contact wordt gelegd met het team van Franse reddingswerkers en de Libanese autoriteiten ter plaatse, waarmee USAR samenwerkt.

Vervolgens splitsen de 63 USAR-leden zich op in vier teams van tien, ondersteund door personeel voor logistiek. Het zijn allen vrijwilligers die in het dagelijks leven werken bij onder meer de brandweer, politie en in de gezondheidszorg. Ook gaan er per team twee zoekhonden mee.

De vracht bestaat onder andere uit betonzagen, betonscharen, microfoons, camera’s en water en voedsel. USAR is voor een periode van tien dagen lang zelfvoorzienend. “Je wilt niet op een plek komen waar al weinig middelen zijn en dan ook nog om eten en drinken vragen”, zegt een woordvoerder.