Kind beschoten tijdens spelen op schoolplein in Barneveld

De politie onderzoekt een schietincident in Barneveld waarbij, zo bleek later in het ziekenhuis, een jongen is geraakt. Tijdens het onderzoek in het ziekenhuis werd “een projectiel” in zijn lichaam aangetroffen, meldt de politie donderdag.

Wat er precies is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk, maar volgens de politie vond het incident plaats rond 21.30 uur woensdagavond op het schoolplein aan de Saparua. Vier jongetjes waren daar aan het spelen. De politie kreeg de melding dat een van hen van een hek was gevallen en naar het ziekenhuis was gebracht.

Daar bleek dus iets in zijn lichaam te zitten wat daar niet thuishoort, wat aanleiding was voor de politie een onderzoek te starten.