In het water bij het Julianapark in Hoorn is woensdagavond een 47-jarige man uit Lelystad verdronken. Volgens de politie had de man aangegeven dat hij zich niet lekker voelde. Hij dacht dat een stukje zwemmen zou helpen. Maar toen hij ging zwemmen werd hij onwel.

De reddingsbrigade haalde hem uit het water, maar reanimatie mocht niet meer baten. Volgens de politie had hij geen alcohol of drugs gebruikt.