Toestand vrouw Nederlandse ambassadeur Libanon nog steeds kritiek

De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Libanon ligt nog steeds zwaargewond en in kritieke toestand in het ziekenhuis na de explosie in Beiroet van dinsdag. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bij de explosie raakten vijf andere Nederlanders lichtgewond. Vier van hen waren verbonden aan de Nederlandse ambassade.

De Nederlandse ambassade in Beiroet is gesloten voor publiek, maar wel telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Ook is er een crisisteam opgezet. Donderdag vertrokken, samen met de reddingswerkers van USAR, vijf medewerkers van Buitenlandse Zaken om het crisisteam van de ambassade te versterken.