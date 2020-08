Coronabrandhaard Bergen op Zoom controleert kroegen strenger

Het West-Brabantse stadje Bergen op Zoom gaat de komende tijd strenger controleren of mensen in restaurants, kroegen en uitgaansgelegenheden wel genoeg afstand van elkaar houden en of er niet te veel mensen binnen zijn. Supermarkten moeten beter opletten dat niet te veel mensen tegelijk boodschappen doen en dat winkelwagentjes en -mandjes goed worden ontsmet. Bergen op Zoom is naar verhouding een van de grootste brandhaarden van Nederland.

Het gemeentebestuur maakt zich zorgen en wil volgende week kijken of er meer maatregelen nodig zijn. “Ik heb in de afgelopen weken gezien dat de aandacht voor de regels is verslapt. Zo houden met name jongeren nog maar weinig afstand”, verklaart burgemeester Frank Petter. De afgelopen twee dagen stond een mobiele teststraat in Bergen op Zoom. Daar werden 452 mensen getest en van hen hadden 50 daadwerkelijk het virus onder de leden. Die 11 procent aan positieve tests ligt ver boven het landelijke niveau. In heel Nederland was vorige week iets meer dan 2 procent van alle tests positief.

In de afgelopen twee weken is het coronavirus vastgesteld bij 97 inwoners van Bergen op Zoom. In Tilburg, de grootste stad in de regio, zijn in diezelfde periode ‘maar’ 52 coronagevallen aan het licht gekomen.