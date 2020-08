Parkeerplaatsen van Zandvoort al vol, verder nog geen problemen

De parkeerplaatsen bij het strand van Zandvoort stonden zondag voor 10.00 uur allemaal al zo goed als vol, aldus de ANWB. Maar verder waren er op dat moment nog geen verkeersproblemen in Nederland door mensen die verkoeling willen zoeken bij strand, meer of plas.

Het was daarmee zondagochtend rustiger dan zaterdagochtend om dezelfde tijd, terwijl zondag waarschijnlijk toch gesproken kan worden van een hittegolf. Van een officiƫle hittegolf is sprake als het in De Bilt minstens vijf dagen achtereen 25 graden of meer wordt en het drie dagen keer tropisch warm is geweest met maxima van 30 graden of meer.

Zaterdag waren er op diverse plekken problemen door massale opkomst van badgasten. Bij Katwijk, Noordwijk, Monster en andere plekken aan het strand waren alle parkeerplaatsen vol. Ook in Castricum, Rockanje en langs de Zeeuwse kust was het erg druk. In Den Haag waren in de hitte wat opstootjes waarbij verkeersregelaars betrokken waren.