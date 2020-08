‘Zorg voor regionale voorraden beschermingsmiddelen’

Huisartsen, verpleegkundigen en anderen die in de zorg werken, moeten beter beschermd worden bij een nieuwe golf coronabesmettingen. Daarvoor pleiten zes medische organisaties. Ze willen bijvoorbeeld dat er regionale voorraden van beschermingsmiddelen komen, zodat zorgpersoneel sneller de beschikking krijgt over mondkapjes, handschoenen, schorten en schermen in gebieden waar een uitbraak is.

De oproep komt van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de organisatie voor eerstelijnszorg InEen, de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN) en de branchevereniging van zorgorganisaties (Actiz) en thuiszorg (Thuiszorgnl).

De organisaties willen ook dat mensen die in de zorg werken voorrang krijgen bij coronatests: op de dag van aanmelding moeten ze getest worden en binnen 24 uur moeten ze de uitslag horen. Verder willen ze dat GGD’en in brandhaarden de testuitslagen van mensen altijd doorgeven aan hun huisarts, ook als blijkt dat iemand niet besmet is met het coronavirus.