Twintig tips over doodschieten Bas van Wijk

De politie heeft twintig tips gekregen over de fatale schietpartij zaterdag bij een recreatieplas in Amsterdam die de 24-jarige Bas van Wijk het leven kostte. Nog niemand is aangehouden. De politie is in het bijzonder op zoek naar getuigen die op een bruggetje stonden bij de Oude Haagse Weg waar de dader vermoedelijk naartoe vluchtte.

Op haar website heeft de politie de mogelijke vluchtroute van de dader geplaatst. Mensen die ten tijde van de schietpartij op het laatste deel van die route stonden, wordt gevraagd contact op te nemen. Ook roept de politie mensen op foto’s en video’s te delen die die middag bij de plas zijn gemaakt.

De politie meldt verder dat uit sectie op het lichaam is gebleken dat Van Wijk door vuurwapengeweld om het leven is gekomen. Het lichaam is vrijgegeven en overgedragen aan zijn familie.

Een van de scenario’s waar de politie rekening mee houdt, is dat de schutter een poging tot diefstal deed. Onder meer Het Parool en De Telegraaf meldden op basis van ooggetuigen dat de schutter een horloge wilde stelen, maar dat het slachtoffer dat probeerde te voorkomen.

De dood van Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. Met de hashtag ‘Gerechtigheid voor Bas’ roepen twitteraars op om aanstaande zondag te komen demonstreren op de Dam in Amsterdam. Dinsdag heeft burgemeester Femke Halsema haar medeleven getoond.