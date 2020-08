Voorlopig nog geen einde aan hittegolf

Er komt voorlopig nog geen einde aan de hittegolf. Tot vrijdag blijft het warm, meldt Weeronline. Het kwik stijgt de komende dagen tot ruim boven de 30 graden, met op dinsdag en woensdag kans op warmterecords. De komende dagen is er wel meer kans op een lokale regen- of onweersbui.

De ergste hitte is vrijdag waarschijnlijk voorbij. Of het in het weekend ook heet blijft, is nog onduidelijk. Wel is er in De Bilt 70 procent kans dat het zaterdag en zondag 25 graden of warmer wordt. Met name in de provincies Brabant en Limburg is het dan warm.

De hittegolf begon vorige week woensdag al, maar de kans op een record is klein. De langste officiƫle hittegolf duurde achttien dagen en liep in 1975 van 29 juli tot en met 15 augustus. Om van een hittegolf te spreken moet het minimaal vijf dagen 25 graden of warmer zijn, waarvan op minimaal drie dagen de temperatuur stijgt tot 30 graden of meer.