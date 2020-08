RIVM slaat half miljoen griepvaccins extra in

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid ruim een half miljoen extra griepvaccins ingekocht, omdat er rekening mee wordt gehouden dat mensen het komende winterseizoen meer belangstelling zullen hebben voor de griepprik.

De plaatsvervangend programmamanager van het programma Grieppreventie van het RIVM, Monique van Wieren, bevestigt een bericht daarover van het AD. Hoewel de griepprik niet beschermt tegen Covid-19, wordt vermoed dat mensen door de coronacrisis meer nadenken over de gevaren van besmetting in het algemeen. Ook overwegen mensen misschien dat ze, met de altijd aanwezige kans op corona, er nu in ieder geval maar beter geen griep bij kunnen krijgen.

Uit een peiling eind april kon worden opgemaakt dat er een zekere toename in de vraag naar de griepprik kan worden verwacht. Het is volgens Van Wieren echter “onvoorspelbaar” hoe de belangstelling werkelijk zal zijn, maar het ministerie, het gezondheidsinstituut zelf en de huisartsen willen in ieder geval geen ‘nee’ verkopen.

Hoewel het lastig was om extra vaccins in te slaan wegens de grote internationale vraag, is het toch gelukt en denkt het RIVM met de extra vooraad uit te komen.

De hoeveelheden in te slaan griepvaccins verschillen per jaar, afhankelijk van wat er zich in het voorgaande jaar heeft afgespeeld en wat de verwachtingen voor het komende seizoen zijn.

In oktober en november krijgen zo’n 6 miljoen mensen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. De prik is voor mensen van 60 jaar en ouder en voor volwassenen en kinderen met bepaalde aandoeningen. De belangstelling liep de laatste jaren fors terug en is sinds 2018 weer wat gestegen, aldus Van Wieren.