Forse toename overvallen op Curaçao

De Curaçaose politie waarschuwt dat het aantal overvallen fors is toegenomen op het eiland na het beëindiging van de lockdown, zo’n drie maanden geleden. Het gaat om inbraken, maar ook zijn in de afgelopen periode opvallend veel zakenmensen in hun eigen huis overvallen. Daarbij gaat het vaak om gewapende en gemaskerde mannen die ‘s avonds binnen dringen en de bewoners dwingen geld en andere spullen af te geven.

Volgens de politie zijn er dit jaar in totaal 171 overvallen gepleegd. Er zijn hiervoor 62 mensen opgepakt. Tijdens de lockdownperiode in maart, april en begin mei waren de criminaliteitscijfers erg laag. In die periode gold ook een avondklok.

In 2019 was volgens de politie al een toename van het aantal overvallen en inbraken te zien. Als reden werd toen de sociaal-economische situatie op Curaçao genoemd en de crisis in Venezuela. Nu wordt gewezen op het feit dat door de corona-crisis veel mensen hun baan zijn verloren.

De politie op het eiland gaat meer tips geven hoe mensen een overval kunnen voorkomen. Ook zal er meer worden gepatrouilleerd.