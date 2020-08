NS tevreden over treinverkeer Zandvoort, onderzoekt spreiding

De NS kijkt positief terug op het treinverkeer van en naar Zandvoort tijdens het hete weer de afgelopen dagen. Er deden zich volgens het spoorbedrijf geen problemen voor, maar de spreiding van treinreizigers kan wel nog beter. In sommige treinen was het te druk, stelt de NS vast na analyse, terwijl in andere er juist nog ruimte was voor meer passagiers.

Met name de sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort, die elk uur rijden, zitten vaak hutjemutje vol, aldus de NS. In de sprinters tussen Haarlem en Zandvoort zijn meestal juist nog plaatsen over. “Reizigers vanuit Amsterdam moeten voor deze treinen weliswaar een keertje overstappen in Haarlem, maar ze hebben dan wel een rustiger reis die vaak ook nog enkele minuten sneller is”, stelt het bedrijf in een verklaring. “NS onderzoekt daarom aanvullende maatregelen voor een betere spreiding in de toekomst.”

Vanwege het warme weer laat de NS sinds vorige week woensdag extra treinen rijden naar Zandvoort. Tussen 09.30 uur en 23.00 rijden er, in plaats van twee of vier, zes treinen per uur. Op verschillende stations is extra personeel ingeschakeld om reizigers aanwijzingen te geven en te spreiden en op Zandvoort wordt het publiek gedoseerd toegelaten tot het perron.

In het licht van betere spreiding van passagiers vraagt NS reizigers die naar Zandvoort gaan in het vervolg gebruik te maken van de aanmeldservice. Reizigers kunnen zich hiermee aanmelden voor een treinreis en krijgen dan vooraf te zien welke trein druk is en welke niet. De NS, die deze dienst sinds mei test, kan met de informatie de treinencapaciteit aanpassen. Door het coronavirus zet het spoorwegbedrijf extra in op het voorkomen van volle treinen en drukte.