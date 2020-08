Hitteplan geldt niet meer en smogwaarschuwing ingetrokken

De extreme hitte van de afgelopen week is achter de rug en daarom geldt het nationaal hitteplan niet meer. Het protocol was op 6 augustus ingegaan. Mensen kregen het advies om onder meer goed te drinken, de schaduw op te zoeken, zich niet te veel in te spannen en naar anderen om te kijken. Extreme hitte kan gevaarlijk zijn voor kleine kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trekt zaterdag ook de smogwaarschuwing in. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind. Mensen kunnen ervan gaan hoesten en kortademig worden. Ook kunnen ze last van hun ogen, neus en keel krijgen. De klachten van astmapatiënten kunnen door smog erger worden.