Rutte zou zelf niet kiezen voor verhoging zorgsalarissen

Premier Rutte zou er zelf niet voor kiezen om bovenop de eenmalige zorgbonus van duizend euro ook de zorgsalarissen structureel te verhogen, zei hij tijdens zijn persconferentie. “Als premier moet ik in tijden van economische krimp afwegen hoe de zorgsector groeit ten opzichte van andere sectoren. En die groeit gemiddeld meer dan andere.”

Volgens de premier is de salarisstijging in de zorg gekoppeld aan de gemiddelde salarisstijgingen in het bedrijfsleven. Daardoor stegen sommige salarissen in de zorg dit jaar met 5 procent. Voor onder meer het onderwijs of de politie geldt dit niet.

“Ik gun iedereen ontwikkeling, maar er zijn veel andere wensen.” Daarnaast houdt hij rekening met economische krimp tussen de 4 en 6 procent over heel 2020, waardoor de ruimte beperkt is.

Mocht de Tweede Kamer wel hogere zorgsalarissen willen, dan heb je je daar als kabinet “toe te verhouden”, vindt Rutte. Het kabinet heeft hier zelf geen initiatief voor klaarliggen, zegt de premier.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zei vrijdag voor de aanvang van de wekelijkse ministerraad dat de ruimte voor hogere salarissen in de zorg “krap” is. Ook zij benadrukte dat vanwege de economische krimp “keuzes in schaarste” gemaakt moesten worden.

Woensdagavond kon er na het coronadebat niet gestemd worden over een motie van Geert Wilders, die opriep tot een structureel hoger zorgsalaris. Er waren te weinig Tweede Kamerleden in het gebouw voor het quorum van 76 leden, dat nodig is als er hoofdelijk wordt gestemd.

Volgens de oppositie zijn leden van de coalitie “weggerend” uit het Kamergebouw om de stemming te frustreren. De coalitiepartijen waren de dag erna kritisch over hun eigen optreden, dat zij onder meer als “niet fraai” en “bepaald niet sterk” bestempelden.