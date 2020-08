Teller actiedag voor Beiroet staat nu op 6,5 miljoen euro

Op de nationale actiedag voor hulp aan Beiroet is inmiddels ruim 6,5 miljoen euro binnen voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad. Dat melden de Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555. Aan het begin van de middag stond de teller op 5,7 miljoen euro.

“Nu al een fantastisch bedrag,” zegt Giro555-actievoorzitter Garance Reus-Deelder. “Laten we de laatste uren ook nog alles op alles zetten, zodat we zoveel mogelijk mensen in Beiroet kunnen helpen.”

Het geld dat de samenwerkende hulporganisaties met de nationale actiedag ophalen gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de explosie. Zo biedt Giro555 eerste hulp en medicijnen, omdat ziekenhuizen in Beiroet zwaar zijn beschadigd of overbelast. Het geld gaat ook naar het helpen van de duizenden mensen die dakloos zijn geworden. Giro555 deelt gereedschap en tentzeilen uit om kapotte ramen en daken tijdelijk te dichten.

De actiedag was vrijdag even na 07.00 uur begonnen met ruim 5 miljoen euro als startbedrag. De actie gaat nog de hele avond door.