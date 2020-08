Van Ark: ruimte voor hogere zorgsalarissen is krap

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) wil “blijven knokken” voor hogere zorgsalarissen, maar benadrukt dat de ruimte hiervoor “krap” is. Vanwege de grote economische krimp moeten er “keuzes in schaarste” gemaakt worden, zegt Van Ark voorafgaand aan de ministerraad.

“Waardering voor zorgpersoneel is het belangrijkste. Maar die waardering is natuurlijk ook financieel.” De minister wil verder inzetten op doorgroeimogelijkheden voor zorgpersoneel en het makkelijker maken om een opleiding naast het werk in de zorg te volgen.

Van Ark wilde niet reageren op hoe de stemmingen tijdens het coronadebat van woensdagavond verliepen. Toen waren te weinig Kamerleden aanwezig om te stemmen over een motie van Geert Wilders, die opriep tot hogere lonen voor zorgpersoneel. Volgens de oppositie zijn coalitieleden “weggerend” uit de Kamer, zodat er niet genoeg aanwezig waren om te stemmen. Een dag later reageerden ook coalitiepartijen met zelfkritiek over hun handelen.