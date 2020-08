Politie Den Haag controleert bromfietsen in centrum

De politie in Den Haag houdt zaterdagavond en komende nacht in het centrum van de stad en omgeving bromfietscontroles. De politie laat zaterdagavond weten dat ze regelmatig controleert op technische staat, documenten en snelheid. “Kan de bromfiets bijvoorbeeld harder rijden dan toegestaan, dan kan deze in beslag worden genomen of volgt een bekeuring.”

Een woordvoerster van de politie wil er verder niks over kwijt, maar de aankondiging volgt na enkele onrustige nachten in de Schilderswijk. Burgemeester Jan van Zanen liet donderdag nog weten dat jongeren die in de voorgaande nacht voor de onrust zorgden uit andere delen van de stad kwamen. “Op hun scooters kwamen zij hierheen – kennelijk om rotzooi te trappen”, verklaarde hij.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vrijdag werden zes scooters in beslag genomen en 29 mensen aangehouden.

Het is al een aantal nachten onrustig in de Schilderswijk. Afgelopen nacht gold daarom, net als donderdag, een noodbevel voor de buurt.