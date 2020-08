Het aantal coronapatiënten in Nederland is met 655 gestegen, blijkt zaterdag uit de cijfers van het coronadashboard van de overheid. Dat is meer dan op vrijdag toen er 636 gevallen bijkwamen. Donderdag kwamen er 577 gevallen bij, woensdag 654 en dinsdag 779.

Rotterdam-Rijnmond registreerde 156 nieuwe gevallen en Amsterdam-Amstelland telde 142 mensen die positief werden getest. In de regio Haaglanden kwamen er 68 gevallen bij, in Midden- en West-Brabant 35 en in de provincie Utrecht 29.