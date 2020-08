14 mensen willen lijsttrekker van 50PLUS worden

Bij 50PLUS hebben zich veertien mensen gemeld die de lijst willen trekken bij de landelijke verkiezingen in maart. Partijvoorzitter Jan Nagel bevestigde een bericht hierover in de Gelderlander. Maandag zal het hoofdbestuur van de ouderenpartij tijdens een persconferentie meer bekendmaken “over de stand van zaken met betrekking tot het lijsttrekkerschap”. Meer wil Nagel er nog niet over kwijt.

Belangstellenden konden zich tot medio augustus melden voor deze functie. Het hoofdbestuur zou tijdig een voordracht doen, staat op de site. Waarschijnlijk gebeurt dat maandag. Op 3 oktober mogen de leden van de partij definitief bepalen wie de lijsttrekker wordt.

De ouderenpartij is op zoek naar een nieuwe lijsttrekker, omdat Henk Krol begin mei opstapte na interne conflicten. Krol behield zijn Kamerzetel en richtte inmiddels een nieuwe partij op, de Partij voor de Toekomst. Hij werkte daarbij samen met het van de Partij van de Dieren afgescheiden Kamerlid Femke Merel van Kooten. Zij brak begin deze maand met Krol.