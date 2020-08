Drillrapper biedt excuses aan voor fatale steekpartij

Een van de Rotterdamse drillrappers die betrokken was bij de dodelijke steekpartij in Scheveningen van afgelopen maandag heeft op Instagram zijn excuses gemaakt. “Deze drillbeef slaat aan het eind van de dag nergens op”, zo schrijft hij. “Aan het eind van de dag weet ik oprecht niet waarom deze ruzie precies is begonnen”, schrijft Blacka5324 op zijn Instagram-pagina.

Diverse media meldden al eerder dat de steekpartij te maken heeft met een ruzie tussen rivaliserende drillrap-groepen, in dit geval groepen rappers uit Amsterdam en Rotterdam. Daarbij kwam het slachtoffer, een 19-jarige Rotterdammer, om het leven. Volgens de Amsterdamse zender AT5 liep het conflict tussen de Amsterdammers en Rotterdammers al een tijdje. Beef is slang (straattaal) voor ruzie/knokpartij. Een drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt.

Verder schrijft hij: “En hoe ik zo dom ben geweest om me in deze drillbeef te mengen met jongens die niets te verliezen hebben. Er werden ernstige bedreigingen geuit naar mijn familie, waardoor ik mezelf verloor.” “Hierbij wil ik mijn excuses aanbieden naar alle getroffenen en mensen die hier onder (hebben) moeten lijden”, schrijft Blacka5324. De rapper heeft niet alleen spijt; hij zegt ook sorry tegen de nabestaanden. “De hoeveelheid pijn/spijt waaronder ik op dit moment lijd gaat niemand begrijpen, maar de pijn die de familie doorstaat is niet eens voor te stellen.” Hij stelt niet te weten waar de ruzie over ging.

Twee mannen zitten op dit moment vast voor de dodelijke steekpartij. Ze zitten in beperking, wat betekent dat ze met niemand contact mogen hebben behalve met hun advocaat. Het is de afgelopen dagen onrustig geweest in Den Haag en Scheveningen. Er zijn onder meer verkeersregelaars en handhavers belaagd en brandkranen zijn opengedraaid. De ME moest ingrijpen. Vanwege de onrust is de Haagse burgemeester Jan van Zanen eerder teruggekeerd van vakantie.