Cover van OPZIJ op Facebook geweigerd na nieuwe regels

OPZIJ kan de cover van de nieuwe editie niet op Facebook delen. De promotie is geweigerd omdat ze in strijd zou zijn met de richtlijnen van het sociale platform, zegt het tijdschrift maandag.

Dat zou volgens OPZIJ te maken hebben met de vernieuwde richtlijnen die Facebook onlangs heeft ingesteld. Hierdoor is het onder meer niet meer mogelijk om een foto van Zwarte Piet (of andere vormen van blackface) te plaatsen.

Op de geweigerde cover staat een foto van de zwarte Abbie Vandivere, conservator van het Mauritshuis, die speciaal voor OPZIJ is gemaakt. Zij is hierop afgebeeld als het witte meisje met de parel, naar het beroemde schilderij van Vermeer. De conservator haalde de wereldpers door haar ontdekkingen tijdens de restauratie van het schilderij.

Volgens Facebook heeft de weigering niets te maken met de nieuwe regels. Waar het wel mee te maken heeft, is niet duidelijk. “Het vorige week aangekondigde blackfacebeleid is nog niet van kracht”, aldus een zegsvrouw.

Hoofdredacteur Marianne Verhoeven vindt het “volkomen ridicuul” dat de afbeelding op Facebook niet is toegestaan en die is “absoluut niet” gekozen om een standpunt in te nemen in het gesprek over blackface. “We wilden een foto van Abbie op de cover waardoor gelijk duidelijk is waarom ze op de cover staat. Zij had zelf al met een vriendin een dergelijk soort foto gemaakt op haar iPhone, maar daarvan was de kwaliteit niet goed genoeg. Dus hebben we hem zelf gemaakt met een fotograaf.”

Verhoeven is ook verbaasd dat de promotie werd geweigerd. “We hebben juist ontzettend veel goede berichten gekregen. De reacties zijn enthousiast en vinden de foto prachtig.”