Volle agenda voor vergadering Veiligheidsberaad

De burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio komen maandag in Utrecht bijeen voor het Veiligheidsberaad. Ze bespreken onder meer de komst van de speciale coronawet, de stand van zaken rondom het bron- en contactonderzoek bij de GGD’s, de handhaving van mogelijk verplichte quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmette patiënt en de eventuele versoepeling van maatregelen, die eerder is aangekondigd voor 1 september. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie van VWS-minister Hugo de Jonge nemen deel aan de vergadering.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen, zei donderdag al namens zijn collega’s dat hij voorstander is van een wetswijziging die het burgemeesters mogelijk maakt om snel een quarantaineplicht op te leggen. Dat kan nu alleen via een tijdrovende procedure. Bruls vindt dat burgemeesters snel moeten kunnen ingrijpen nu het aantal besmettingen oploopt. Op het negeren van de quarantaineplicht zou een hoge boete moeten staan. Maandag wordt besproken hoe handhaving van de plicht in zijn werk zou moeten gaan.

Naar verwachting krijgen de burgemeesters ook te horen wat de eerste effecten zijn van de mondkapjesplicht in Rotterdam en Amsterdam. Meer burgemeesters in gebieden waar het aantal besmettingen snel oploopt overwegen zo’n plicht, maar er zijn ook bestuurders die er niets voor voelen.

Beraadsvoorzitter Bruls geeft maandagavond na afloop van de vergadering een toelichting. Welke ministers daarbij zijn is nog niet bekend.